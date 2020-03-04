За сутки на Луганщине обезвредили 30 снарядов

За минувшие сутки на Луганщине пиротехники ГСЧС обезвредили 30 артиллерийских снарядов. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«За прошедшие сутки, 3 марта, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области проверено 1,72 га местности, где обнаружены, изъяты и впоследствии уничтожены 30 артиллерийских снарядов. Работы проводились в Попаснянском, Станично – Луганском районах и в г. Рубежное», – сказано в сообщении.