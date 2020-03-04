Отставка Гончарука: В профильном комитете Рады приняли решение

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства решил рекомендовать парламенту принять отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом сегодня, 4 марта в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура.

«За отставку Гончарука проголосовало 23 из 25 членов профильного комитета! Направляем документы для принятия решения в зал», – написал Качура.

Также Качура обнародовал проект постановления Верховной Рады об отставке Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины.