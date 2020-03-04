И все живое, что должно вот-вот проснуться, сгорело: В Донецке показали пожар напротив «Донбасс Арены» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке выгорел большой участок на берегу реки Кальмиус. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, фото пожара на берегу Кальмиуса, напротив стадиона «Донбасс Арена», показала местный фотограф Евгения Карпачева. Также фотографии публикуют в местных пабликах.

Жители Донецка отмечают, что траву подожгли специально. Отношение к этому – разное. Одни считают, что поджог был оправдан:

«Sheyh»: «Там поджигали, все хорошо»;

Сергей: «Заодно и мусор сгорел».

Другие отмечают опасность для жилых домов, а также животных: