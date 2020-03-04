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И все живое, что должно вот-вот проснуться, сгорело: В Донецке показали пожар напротив «Донбасс Арены» (Фото)

04.03.20 12:16
Фото со страницы в Facebook Евгении Карпачевой
Фото со страницы в Facebook Евгении Карпачевой

В неподконтрольном украинским властям Донецке выгорел большой участок на берегу реки Кальмиус. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, фото пожара на берегу Кальмиуса, напротив стадиона «Донбасс Арена», показала местный фотограф Евгения Карпачева. Также фотографии публикуют в местных пабликах.

Жители Донецка отмечают, что траву подожгли специально. Отношение к этому – разное. Одни считают, что поджог был оправдан:

  • «Sheyh»: «Там поджигали, все хорошо»;
  • Сергей: «Заодно и мусор сгорел».

Другие отмечают опасность для жилых домов, а также животных:

  • Ксения: «А зачем подожгли, известно? Это специально?»;
  • Евгения: «Думаю, сухую стерню жгут из частного сектора на той стороне, как будто не знают, что пламя у стерни ползучее, до домов может запросто дойти»;
  • Ксения: «Опасное дело, особенно сейчас, когда сухо... И ветерок разнести может»;
  • Евгения: «Вся посадка у Кальмиуса в сухой траве, довольно высокой, она высыхает мгновенно, как только солнышко выходит. Ее уже несколько лет никто там не убирает»;
  • Татьяна: «Запустение ширится»;
  • Виктория: «Подожгли, думаю, специально. Скоты! Это прям возле нашего дома. Поселок чуть не задохнулся. Пожарные ехали минут 30-40, но дотушили, это да... Пару гектаров выгорело, включая деревья и, естественно, живность»;
  • Юлия: «И все живое, что должно вот-вот проснуться, сгорело заживо и уже не проснется. Когда уже в наших людях это дикарство закончится? Вопрос, конечно, риторический»;
  • «Рекс»: «А кого интересуют птички, мышки, жучки, паучки»;
  • Ярослав: «Тут люди никого не интересуют, а вы о птичках и паучках».

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