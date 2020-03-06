Платный туалет и пустые залы ожидания: В Луганске показали ж/д вокзал (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске железнодорожный вокзал в начале марта не отличается многолюдностью. Как сегодня выглядит вокзал снаружи и внутри – показали местные жители.

Возле здания вокзала – несколько припаркованных автомобилей. На перроне – пригородный поезд из 3-х вагонов.

Залы ожидания пусты, у билетных касс утром скапливаются небольшие очереди. В кассах на вокзале продают в том числе билеты на междугородние автобусы. Туалет – платный, работает с 7:00 до 19:00 (по местному времени), стоимость – 7 руб. (2,6 грн по местному курсу на 6.03.2020).