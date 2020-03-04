На Луганщине появился еще один детский дом семейного типа

На Луганщине появился 22-й детский дом семейного типа. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Новый современный детдом семейного типа заработал в Белокуракинском районе. Это уже 2-й в данном районе такой дом, который даст возможность детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, использовать свое право на воспитание в семье.

История создания детского дома началась в октябре 2018 года, когда Владимир и Оксана Майстренко создали приемную семью и взяли на воспитание 2-х малолетних девочек. Сейчас в семье воспитываются уже 5 детей, лишенных родительской опеки.

Как отметили в пресс-службе, по состоянию на 1 марта в области – 80 приемных семей и 22 детских дома семейного типа, в которых воспитываются 300 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.