На Луганщине пограничники получили очередную партию бесконтактных термометров

Пограничники Луганщины сегодня, 4 марта, получили очередную партию инфракрасных бесконтактных термометров. Термометры передал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба ЛугОГА.

«Все пункты пересечения государственной границы и КПВВ области пока обеспечены этими приборами. Кроме того, там дежурят бригады скорой медицинской помощи. И если у людей обнаружат повышенную температуру тела, то медицинские работники должны принимать их, одевшись в комплекты индивидуальной защиты. Теперь мы их имеем в достаточном количестве», – сообщил Гайдай.

Комплекты переданы как бригадам «скорой помощи», так и в инфекционные отделения, где планируется принимать больных.

В Госпогранслужбе сообщили, что температура измеряется каждому человеку. «Температуру тела мы измеряем у граждан, которые следуют на въезд в Украину, и на КПВВ в Станице Луганской. Скрининг осуществляется с 27 февраля каждому лицу», – отметил начальник Луганского пограничного отряда полковник Юрий Петров.

Также в ЛугОГА сообщили, что за неделю среди пересекающих государственную границу Украины и линию разграничения в Луганской области не зафиксирован ни один факт подозрения заболевания коронавирусной инфекцией.

Заместитель председателя ЛугОГА Екатерина Безгинская акцентировала, что 6 инфекционных отделений, определенных основными госпитальными базами для оказания медицинской помощи лицам с подтвержденным диагнозом, и бригады «скорой помощи» обеспечены комплектами индивидуальной защиты и необходимым медицинским оборудованием.

Кроме того, облгосадминистрацией поданы запросы в Минздрав и СНБО Украины относительно потенциальной потребности в защитных масках, костюмах и лекарствах.

Директор Департамента здравоохранения ЛугОГА Валентин Шкорубский добавил, что прямой угрозы попадания вируса COVID-19 в область нет. Заболеваемость ОРВИ незначительно превышена только в Старобельском и Беловодском районах.

Также в области проводится разъяснительная работа по профилактике и предотвращению заноса вируса – в учебных заведениях, лечебных учреждениях и других местах массового скопления людей.

Кроме того, продолжается поиск помещения, которое бы полностью соответствовало условиям обсервации.

Напомним, в Украине зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции.