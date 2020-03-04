Контрольные мероприятия: На Донетчине проверили более 200 водителей (Фото)

В Донецкой области продолжаются профилактические контрольные мероприятия на автотранспорте, проверены 227 водителей транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Комплексные профилактические контрольные мероприятия на автомобильном транспорте, проводимые управлением «Укртрансбезопасности» при участии Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области дают положительные результаты по выявлению нетрудоустроенных водителей.

За 8 месяцев сотрудничества по результатам осуществления мониторинга по 227 водителям транспортных средств установлен 71 факт, когда трудовые отношения не были оформлены. Это представляет угрозу безопасности транспортного движения, а человека оставляет без страхового стажа.

Информация о нарушителях направлена ​​в органы Гоструда области и в органы местного самоуправления. По результатам совместных действий трудоустроены 36 водителей.