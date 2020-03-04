На Донетчине планируют новый этап работ по восстановлению разрушенного обстрелами жилья

В Донецкой области 3 марта провели выездное рабочее совещание по подготовке к восстановлению жилых домов, разрушенных в результате артиллерийских обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Оценили ситуацию по объектам, подлежащим восстановлению, заместитель председателя ДонОГА Вадим Филашкин, руководство ГУ ГСЧС в Донецкой области, а также представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Во время рабочего совещания, в частности, были рассмотрены вопросы готовности городов Марьинка, Красногоровка и населенных пунктов Волновахского района к принятию и размещению личного состава подразделений ГСЧС Украины и Главного управления, который будет привлекаться к восстановлению разрушенных жилых домов.

Напомним, в Донецкой области до конца этого года собираются восстановить не меньше 1 тыс. жилых домов, которые были повреждены или разрушены боевыми действиями. По словам заместителя главы Донецкой облгосадминистрации Вадима Филашкина, восстановление поврежденного или разрушенного жилья в регионе является главной задачей на 2020 год.