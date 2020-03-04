Неподконтрольный Донбасс и Крым несвободны, – отчет Freedom House

Ситуация на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и в аннексированном Крыму оценивается как «несвободная», на остальной территории Украины – как «частично свободная». Об этом идет речь в последнем издании ежегодного Отчета о состоянии политических прав и гражданских свобод в странах мира, опубликованном Freedom House.

В документе описываются изменения в Украине, в частности, на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.

Украина получила в рейтинге 62 балла, что на 2 балла больше, чем в 2019-м. При этом политические права оценены в 27 баллов из 40, а гражданские свободы – в 35 из 60.

Главными событиями 2019 года в Украине Freedom House назвал президентские и парламентские выборы, которые в целом были признаны соревновательными и честными, а также начало работы нового правительства «над проведением давно ожидаемых реформ».

Состояние свободы на неподконтрольной украинским властям части Донбасса в этом году впервые анализировалось отдельно. Неподконтрольные территории получили всего 5 баллов из 100 и оценены организацией как «несвободные».

В документе отмечается, что на территориях, контролируемых незаконными вооруженными формированиями «Л/ДНР», «политическая деятельность жестко контролируется силами безопасности, не оставляя места для полноценной оппозиции».

«Местные СМИ также находятся под жесткими ограничениями, а пользователи социальных сетей подвергаются арестам за критические заметки. Верховенство права и гражданские свободы вообще не соблюдаются», – констатируют в Freedom House.

Отрицательный балл (-1) неподконтрольным территориям в организации поставили по пункту о «сознательном изменении этнического состава страны или территории правительством или оккупационными властями с целью уничтожения культуры или смещения политического баланса в пользу другой группы».