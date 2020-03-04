Энергетики вернули свет 50 семьям прифронтового Чермалыка

ДТЭК Донецкие электросети вернул свет в 50 домов села Чермалык (Волновахский р-н, Донецкая обл.). В конце февраля энергетики восстановили работу поврежденной шквальным ветром магистральной линии, обеспечивающей электроэнергией прифронтовой Чермалык. Однако, часть домов из-за локальных повреждений линии 0,4 кВ, расположенной на территории самого села оставалась обесточенной, сообщает пресс-служба компании.

«Ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети начали ремонт линии 0,4 кВ сразу после согласования с СЦКК (Совместный центр контроля и координации по вопросам прекращения огня). Бригада ДТЭК Донецкие электросети устранила обрывы проводов и заменила две аварийные опоры на новые железобетонные. Теперь у всех жителей села Чермалык стабильная подача электроэнергии», – сообщили в пресс-службе.

В компании также отметили, что с начала боевых действий на Донбассе ДТЭК Донецкие электросети более 16 тыс. раз восстановил электроснабжение на подстанциях и линиях электропередач. Из них 13 тыс. – это ремонты трансформаторных подстанций 6-10 кВ, 1675 – работы по замене поврежденных участков высоковольтных линий электропередач, 1507 – ликвидации обесточивания подстанций 35-110 кВ.