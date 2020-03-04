Корректировали с БПЛА: В штабе ООС показали последствия обстрела Красногоровки (Видео)

Незаконные вооруженные формирования «ДНР» целенаправленно обстреливали 2 марта жилой сектор Красногоровки (Марьинский р-н, Донецкая обл.). Об этом идет речь в видеосюжете о последствиях обстрела, который штаб ООС опубликовал на своей странице в Facebook.

Местные жители рассказали, что обстрел начался около 7 утра, снаряды прилетали во дворы домов, осколками повреждены окна, крыши, есть пострадавшие мирные жители.

«Я смотрела телевизор, когда как бахнуло! – хата задрожала, стекло заторохтело. У кумы рядом вылетело окно, второе побилось. Земли везде полно. Меня часа два колотило. А тут только вышла – они из автоматов стреляют», – рассказывает жительница Красногоровки Любовь.

«В 7 часов утра разбудили нас, начали бомбить. Снаряд в огород попал, разбило окно. Жену ранило осколком в глаз. Она сейчас в неврологии [в больнице]. Там вытащили осколок, определили сотрясение и контузию. У соседа крышу осколками пробило», – рассказывает об обстреле местный житель Николай.

Украинские военные отмечают, что за последние две недели увеличилась активность со стороны НВФ «ДНР», которые корректируют обстрелы с использованием беспилотников. «По позициям нашим работают каждый день с использованием противотанковых гранатометов и 120-го калибра минометов. Ударили по жилам районам. Последние свои обстрелы, что были, они корректировали с помощью беспилотного летательного аппарата, и они должны были видеть, куда они "работают"», – говорит боец ООС, несущий службу на позициях вблизи Красногоровки.

Напомним, 2 марта на территории частного дома в Красногоровке разорвались три снаряда. В результате обстрела пострадала 73-летняя хозяйка дома.