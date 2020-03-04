Эксперт-международник перечислил преграды для нормализации отношений между РФ и Украиной

В Кремле периодически заявляют, что надеются на восстановление хороших отношений между Россией и Украиной. Однако есть ряд существенных преград для нормализации отношений. Об этом «Донецким новостям» рассказал эксперт-международник Александр Мишин.

Эксперт напомнил, что история знает множество примеров заключения мира после даже десятилетий войн. «Но дьявол кроется в деталях послевоенных договоренностей», – уверен он.

По словам Александра Мишина, проблема текущего украино-российского конфликта состоит в том, что цель Москвы в нем – это установление полного контроля над Украиной и ее последующая десуверенизация. «Будучи страной-агрессором, Россия уже отторгла более 7% украинской территории, но это только прелюдия. Можно ли себе представить ситуацию, когда Япония бы захватила территории Хабаровского края и Камчатки и после этого предложила бы россиянам искать "общий язык"? Ответ очевиден: такая ситуация нереалистична», – сказал эксперт-международник.

«Также существенная преграда для нормализации отношений – это судьбы сотен тысяч украинцев, искалеченные войной», – добавил он.

Александр Мишин отметил, что непохоже, чтобы российское руководство, ответственное за кровопролитие, хоть как-то раскаялось в содеянном.

«Выходит, что условий для сближения почти нет. Усталость сторон от войны, истощение России от международных санкций, потребность в реанимации экономической кооперации все еще не формируют твердой почвы для возможного сближения», – считает эксперт.

«В военных доктринах Украины и России стороны сохраняют взаимные враждебные воззрения друг на друга. И подобные позиции укоренились и распространились на другие сферы взаимоотношений», – добавил он.

Более подробно с мнением Александра Мишина, а также иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Украина и Россия: Эксперты оценили возможность потепления отношений».