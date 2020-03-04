Перед матчем: «Шахтер» прогулялся по Харькову (Фото)

Сегодня, 4 марта, в Харькове ФК «Шахтер» в 21-м туре чемпионата сыграет с ФК «Днепр-1».
Перед матчем «горняки» прогулялись по городу.
Сегодня, 4 марта, в Харькове ФК «Шахтер» в 21-м туре чемпионата сыграет с ФК «Днепр-1».
Перед матчем «горняки» прогулялись по городу.
Сегодня «горняки» сыграют с ФК «Днепр-1».
Пострадавшая, как уверяют в «республике», доставлена в больницу.
НВФ обстреляли жилые дома в Красногоровке 2 марта.
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Прошло выездное совещание.
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