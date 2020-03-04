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Перед матчем: «Шахтер» прогулялся по Харькову (Фото)

04.03.20 13:11
/ Фото: shakhtar.com

Сегодня, 4 марта, в Харькове ФК «Шахтер» в 21-м туре чемпионата сыграет с ФК «Днепр-1».

Перед матчем «горняки» прогулялись по городу.

/ Фото: shakhtar.com

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