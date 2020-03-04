На Донетчине стартовал проект «Полицейский офицер громады» (Фото)

В Донецкой области 9 ОТГ и Новотроицкий поселковый совет стали первыми участниками проекта «Полицейский офицер громады». Торжественное подписание меморандума между главами громад и Главным управлением Национальной полиции (ГУНП) в Донецкой области состоялось сегодня, 4 марта, в помещении Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

Проект «Полицейский офицер громады» представил Александр Фацевич, заместитель главы Нацполиции Украины. Также опытом поделились полицейские из Днепропетровской области, где впервые стартовал проект. Всего в Украине уже работают более 250 полицейских офицеров громады.

В Донецкой области в проекте принимают участие Ильиновская, Николаевская, Черкасская, Лиманская, Соледарская, Александровская, Андреевская, Звановская и Шаховская ОТГ, а также в Новотроицкий поселковый совет.

«Философией проекта является то, что офицер должен постоянно находиться в громаде, знать ее жителей и постоянно с ними общаться. Для офицера необходимо создать надлежащие условия и дать инструменты для того, чтобы он мог максимально компетентно реагировать на все потребности жителей громады. Для офицеров должны быть созданы рабочие места, приобретен служебный транспорт, а при необходимости – жилье. Вместе с руководителями общин мы построим систему безопасности, составляющими которой станут офицеры громад, патрульная полиция, системы видеонаблюдения и так далее», – отметил Александр Фацевич.

Замглавы Нацполиции Украины рассказал об этапах реализации проекта в Донецкой области:

после проведения конкурсного отбора и тестирования состоится обучение полицейских офицеров громады;

через полгода офицеры отправятся в свои ОТГ.

Заработную плату офицера громады обеспечит Нацполиция, а жилье, рабочее место и по возможности автомобиль – предоставит ОТГ.

По словам Фацевича, главное отличие офицера громады от обычного участкового заключается в том, что он будет постоянно находиться на территории обслуживания, вести превентивную деятельность и помогать жителям и местной власти в обеспечении правопорядка и безопасности. Такой офицер не будет отвлекаться на выполнение других поручений от отдела полиции, которые не связаны с его полномочиями в громаде.

Напомним, 3 марта в Северодонецке (Луганская обл.) заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич презентовал проект «Полицейский офицер громады». Луганщина стала восьмым регионом, где внедряется проект.