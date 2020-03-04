В «ДНР» несколько категорий людей обязали прийти в «миграционную службу» для внесения данных

В «ДНР» несколько категорий людей до подачи документов на «паспорт ДНР» обязали прийти в «миграционную службу» «по месту регистрации и внести личные данные в базу миграционного учета». Об этом сообщается на местных интернет-ресурсах.

«Заранее миграционные учеты должны пройти лица, получившие паспорт Украины после июля 2014 года и прописанные на территории ДНР (если паспорт не был легализован в ДНР); лица, зарегистрированные за пределами ДНР и оформляющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории ДНР (в этом случае выдается адресная справка, если регистрация временная, то на адресной справке указан срок ее действия, если прописка постоянная – справка действительна бессрочно, до подачи документов на паспорт ДНР», – уверяют в «ДНР».

Там добавляют, что такую же процедуру должны пройти лица при смене фамилии (после брака или развода) «до получения паспорта на новую фамилию», дети 14-18 лет при получении первого «паспорта ДНР», а также «дети до 14 лет при вступлении в гражданство РФ совместно со своими родителями».

«Если вы получили паспорт Украины до 2014 года, имеете в нем действующий штамп о регистрации на территории ДНР, то вам заранее проходить миграционные учеты не нужно», – утверждают в «республике».

Перед подачей документов на «паспорт» в «ДНР» требуют, чтобы человек взял в ЖЭКе форму А (срок действия – 1 месяц) или домовую книгу (для частного дома), а также, в некоторых ситуациях, правоустанавливающие документы на недвижимость – оригиналы и копии.

«Редко, но бывают случаи, когда человека не находят в миграционной базе в момент подачи документов на паспорт ДНР. В таком случае решение о приеме документов принимает начальник миграционной службы на основании документов, имеющихся в наличии», – заявили в «ДНР».

Напомним, в неподконтрольном украинским властям Донецке 19 февраля «МВД ДНР» провело вооруженную проверку студентов «Донецкого медицинского университета ДНР» на предмет наличия у них паспортов «республики». Проверка проводилась в общежитии № 9. Здание окружили автоматчики, проверяли документы, часть студентов были задержаны.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольных Макеевке и Горловке на рынках устроили облавы на людей без «паспортов ДНР».