Ляшко: На коронавирус проверяют 6 человек, первый заболевший чувствует себя лучше

По состоянию на сегодня, 4 марта, в Украине зафиксирован 1 случай коронавирусной инфекции, еще 6 человек проверяют на наличие COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Заболевший мужчина из Черновицкой области, по словам Ляшко, чувствует себя хорошо и пребывает под наблюдением.

«Этот человек находится в изоляции, состояние удовлетворительное, температура 36,8 градусов, никаких симптомов пневмонии нет, кашель ослабевает. Мужчина чувствует себя хорошо, но находится под наблюдением врачей», – отметил Ляшко.

На сегодня на коронавирус проверяют еще 6 человек, часть образцов уже передана в референс-лабораторию. «Эти люди также изолированы. Некоторые образцы уже находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые будут доставлены в течение сегодняшнего дня», – добавил Ляшко.

Кроме того, по его словам, за прошлые сутки сотрудники Государственной пограничной службы Украины провели температурный скрининг для более 111 тыс. чел.

Отметим, ранее заведующая инфекционным отделением Черновицкой областной клинической больницы Валентина Миндреску сообщила, что у черновчанина, госпитализированного с коронавирусом, наблюдается положительная динамика.

«Утром у него была температура 36,7 градусов и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику», – сообщила Валентина Миндреску.

Жителя Черновцов госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус 29 февраля. Накануне он путешествовал по Италии.