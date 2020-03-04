На двух КПВВ Донетчины за месяц граждане пытались 15 раз подкупить пограничников

За прошлый месяц граждане, которые направлялись через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» и «Гнутово» (Донецкая обл.), 15 раз предлагали пограничникам из состава Объединенных сил взятки. Они получали отказы и заканчивали путешествие в отделении полиции. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

А в марте пограничникам пришлось приостанавливать факт уголовного преступления по ст. 369 УК третий раз именно сегодня. Так, на выезд на временно неподконтрольную украинской власти территорию в КПВВ «Новотроицкое» на автомобиле марки «ГАЗ» прибыло двое граждан. Они во время контроля въезда-выезда предложили пограничникам неправомерную выгоду в виде денежных средств (2 купюры номиналом по 500 грн) в размере 1000 грн за беспрепятственный пропуск через линию разграничения сигарет.

Военнослужащие ответили отказом. «Данный факт прекращения попытки предоставление неправомерной выгоды был задокументирован на видеорегистратор, мужчины переданы представителям Национальной полиции», – уточняется в сообщении.

Пограничники напоминают, что за попытку предоставления взятки грозит уголовная ответственность.