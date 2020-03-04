В Украине молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 тыс. грн, – Минобразования

В Украине молодые учителя со стажем до 10 лет получат выплату в 21 тыс. грн. Правительство направило средства на места. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Так, Кабинет министров Украины направил в регионы субвенцию в размере 1 млрд 553 млн грн для выплаты надбавок молодым учителям. Более 73 тыс. педагогов со стажем до 10 лет получат выплату в 21 тыс. 20 грн. Соответствующее решение было принято 3 марта. «Сегодня молодые учителя – одна из наименее финансово защищенных категорий педагогов. С низким стажем они получают почти минимальную заработную плату – это недопустимо. Эта выплата в конце года поможет хотя бы немного выровнять ситуацию и поддержать молодых учителей», – заявила министр образования и науки Анна Новосад.

Выплата учителю составит 21 тыс. 20 грн, что эквивалентно 10 прожиточным минимумам для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 года. «Средства будут выплачиваться учителям по основному месту работы в учебном заведении. Выплата будет осуществляться в конце года, единоразово и в полном размере», – говорится в сообщении.

Как уточняется, выплату получат педагоги, которые по состоянию на 1 января 2020 года работали учителем и имели педагогический стаж до 10 лет включительно, имеют педагогическую нагрузку в 2020 году и продолжают занимать должность учителя.

Как сообщалось ранее, Министерство образования и науки Украины до конца апреля должно разработать концепцию реформирования системы заработных плат учителей. Также сообщалось, что обязательный перевод учителей-пенсионеров на срочные контракты должен состояться до 1 июля 2020 года, но это не означает их массовое увольнение.