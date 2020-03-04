Не первый случай: В Константиновке бродячая собака напала на девочку, которая шла в школу

Сегодня, 4 марта, в Константиновке (Донецкая обл.) бродячая собака покусала ребенка возле школы. Об этом рассказали педагоги, передает «Знамя индустрии».

Так, инцидент произошел возле общеобразовательной школы № 13. Семиклассница как обычно шла утром на занятия и неожиданно на нее бросилась собака – вцепилась девочке в ногу. Неизвестно чем бы все закончилось, если бы не вмешательство учителей и прохожих.

По словам педагогов, это уже не первый случай, когда животное нападает на людей. В феврале этого года собака покусала женщину с дочкой, спустя некоторое время напала на учительницу.

После этих случаев администрация школы направила письмо руководству города с просьбой решить вопрос бездомных животных на территории учебного учреждения, которые представляют реальную угрозу, как для детей, так и для взрослых. «Городским советом утверждена программа регулирования численности бездомных животных путем биостерилизации. На 2020 год на эти цели предусмотрено 200 тыс. грн», – сообщается в ответе городских властей.

В письме также сказано, что ведется работа относительно размещения стерилизационного центра на территории городского коммунального предприятия «Ремонтно-строительный сервис».

В ушах собаки, которая напала на девочку, есть чип, который по идее, является гарантией того, что животное простерилизовано. Но собака смогла родить девять щенков, которых сейчас яростно охраняет, и в каждом человеке видит потенциальную угрозу. Собака со щенками облюбовала место в кустах под теплотрассой, как раз на границе двух учебных заведений: ОШ № 13 и детского сада № 10. Ежедневно по этой дороге проходят сотни детей в школу и садик.

Обеспокоенные родители и администрация школы бьют тревогу и готовят коллективное письмо на имя городского головы, в надежде, что в этот раз их услышат и примут реальные меры.