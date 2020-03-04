Хотел вступить в ряды НВФ «ЛНР»: На Луганщине россиянин пытался нелегально пересечь границу

В Луганской области на границе с Российской Федерацией военные, которые входят в состав Операции объединенных сил, обнаружили россиянина, который хотел нелегально пересечь границу и добраться до временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Там он планировал вступить в ряды незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сообщил представитель военнослужащих, входящих в состав ООС, сегодня, 4 марта, передает «Громадське радіо».

Так, по словам источника, мужчина – житель Белгородской области РФ. Неделю назад он освободился из исправительной колонии, где провел 11 лет за умышленное убийство.

По словам россиянина, от знакомых из криминальной среды он узнал о том, что в НВФ «ЛНР» и «ДНР» воюет немало людей с криминальным прошлым.

1 марта он попытался попасть на территорию Украины в обход пункта пропуска, но не смог – в Троицком районе недалеко от границы с РФ его задержали военные.

Мужчину уже депортировали в РФ. В настоящее время решается вопрос о закрытии ему въезда в Украину.