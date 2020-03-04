Проверка температуры на КПВВ Донбасса: Можно ли отказаться от такой диагностики (Видео)

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса тем, кто едет с временно неподконтрольной украинской власти территории, продолжают измерять температуру. Причина – попытка предотвратить распространение китайского коронавируса.

Так, сегодня, 4 марта, на КПВВ «Гнутово» (Донецкая обл.) была очередь на въезд. Юрий ехал из поселка Новый свет в Мариуполь. Скрининг прошел впервые и отнесся к процедуре ответственно. «Потому что все могут заболеть, по-любому, а там – кто его знает. Поэтому проверили и все нормально. Температура в порядке, и я уже буду доволен, что ничем не болею», – говорит мужчина.

А житель Макеевки Вячеслав к нововведению относится с юмором. «Хоть когда-то померяю температуру. А то дома некогда. Сегодня, по-моему, 36,6. Нормально, жить буду, так надеюсь», – сказал он.

Пограничники усомнились в состоянии здоровья одного из пассажиров. Пришлось проводить скрининг сначала. Но парень заверил, что он не болеет. «Может, прибор неправильно показывает», – предположил он.

На этот раз, действительно, прибор показал неверно, потому что без остановки приходится проверять десятки людей.

Пограничник Игорь пока на КПВВ главный по температурному контролю. На нем, кроме военной формы, надеты еще медицинская маска и перчатки. «Приходится общаться с большим количеством людей, поэтому мы оснащаем себя защитами. Люди все довольно-таки положительно относятся к измерению температуры и таких случаев, чтобы отказали люди, не было», – рассказал он.

А тех, кто не захочет мерить температуру, на подконтрольную правительству территорию не пустят. А если пограничники увидят на приборе, что у человека жар, то будут действовать оперативно. «Если такой гражданин будет обнаружен, то сразу будут вызваны медики, которые также есть на КПВВ. И гражданин сразу будет направлен в больницу, которая ближе. Это если от Гнутово, то город Мариуполь», – объяснила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

Пограничники добавляют, что пока у граждан, которые едут с неподконтрольной территории, высокой температуры не фиксировали.

Напомним, измерять температуру людям, пересекающим линию разграничения со стороны некодконтрольной украинским властям территории, на всех КПВВ на Донбассе начали с 27 февраля.

Как сообщалось ранее, в связи с ситуацией по распространению коронавируса и усиленными проверками на КПВВ на Донбассе люди обеспокоены различными слухами. В частности, в социальных сетях делятся информацией о том, требуют ли маски при пересечении КПВВ.

Источник: ТК «Донбасс»