Сбил велосипедиста: На Луганщине виновник ДТП приговорен к 4 годам тюрьмы

На Луганщине виновник ДТП, который в пьяном виде сбил велосипедиста, приговорен к 4 годам тюрьмы. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее тяжкие телесные повреждения).

«В августе 2019 года 50-летний житель Меловского района, управляя автомобилем ВАЗ-2106 в состоянии сильного алкогольного опьянения, допустил выезд за пределы проезжей части на обочину противоположной стороны и совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП пострадавший получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован в больницу», – говорится в сообщении.

«Приговором Меловского районного суда Луганской области обвиняемого приговорили к 4 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. В настоящее время приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования (30 дней со дня провозглашения приговора)», – проинформировали в прокуратуре.