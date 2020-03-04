На Донетчине в пьяной драке убили мужчину

В Покровске (Донецкая обл.) в пьяной драке убили мужчину. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что вечером 2 марта в полицию поступило сообщение от врачей «скорой помощи» о том, что в частном доме обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Погибшим оказался 41-летний местный житель.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 38-летний знакомый погибшего.

«Установлено, что вечером погибший пришел в гости к соседу, они вместе распивали спиртные напитки. Между пьяными мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Во время выяснения отношений хозяин схватил нож и нанес своему оппоненту удар в область шеи. От полученных травм пострадавший скончался на месте», – рассказали в полиции.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.