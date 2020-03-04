Завербован в «ЛНР»: Украинский военный руководил агентурной сетью РФ (Видео)

Контрразведчики СБУ во время пересечения государственной границы задержали украинского гражданина, бывшего военнослужащего ВСУ, который руководил агентурной сетью ГУ Генштаба ВС РФ. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Злоумышленник планировал выезд в Россию для отчета перед кураторами о выполнении разведывательных задач. Контрразведчики спецслужбы установили, что бывший военнослужащий был завербован кадровым сотрудником ГУ ГШ ВС РФ при выезде на временно оккупированные территории Луганщины. Он выполнял задачи по сбору и передаче разведывательной информации о военных объектах ВСУ, которые дислоцируются на Волыни», – говорится в сообщении.

«Затем, по заданию куратора, мужчина привлек к выполнению разведывательных задач еще трех пророссийски настроенных жителей региона. Они имели возможность собирать актуальные сведения по обороноспособности и боевой готовности военных объектов, о местах дислокации военной техники, их количественных и качественных характеристиках, расположении складов ракетно-артиллерийского вооружения. Сообщники также передавали информацию в отношении участников АТО / ООС на востоке Украины», – информируют в СБУ.

По месту жительства членов агентурной сети РФ проводятся следственные действия, также решается вопрос о сообщении им о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.