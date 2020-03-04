Внедряются новые меры для эффективного расследования небоевых потерь ВСУ, – Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора внедряет новые меры для эффективного расследования фактов небоевых потерь военнослужащих. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали в пресс-службе, с целью координации деятельности правоохранительных органов при расследовании и осуществлении процессуального руководства, в военной прокуратуре Объединенных сил создан отдел процессуального руководства досудебным расследованием по уголовным производствам данной категории. Соответствующее решение принято руководством Офиса генпрокурора, в том числе после встреч с членами семей погибших в небоевой обстановке военнослужащих.

Генеральный прокурор уже отправил в военную прокуратуру Объединенных сил группу опытных военнослужащих военных прокуратур для усиления эффективности работы.

Под процессуальным руководством прокуроров военной прокуратуры Донецкого гарнизона в суд уже направлено обвинительное заключение по командиру подразделения воинской части, подозревающемся в применении физического насилия к подчиненному, которое привело к смерти. Кроме того, исследуются обстоятельства возможной предвзятости командования указанной части во время проведения служебного расследования (по его заключению, с военнослужащим якобы произошел несчастный случай из-за личной неосторожности).

Из-за неэффективности расследования в некоторых производствах этой категории изменен орган досудебного расследования, дальнейшее следствие поручено следователям территориальных управлений ГБР. Отдельные производства восстановлены, а преждевременно принятые следователями решения по ним отменены.

Одновременно с этим изменены группы прокуроров в таких производствах с включением в их состав работников созданного отдела.

Как рассказали в Офисе генпрокурора, изучается вопрос о необходимости создания специального подразделения в составе территориального управления ГБР, расположенного в городе Краматорске, для обеспечения эффективности досудебных расследований, а также о подписании совместной Инструкции правоохранительных органов по вопросам расследования уголовных преступлений указанной категории.