«Спецслужбы ЛНР» через соцсети вербовали переселенцев для участия в НВФ, – СБУ

Во Львовской области контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) установили, что представители «спецслужбы ЛНР» через социальные сети вербовали вынужденных переселенцев для возвращения на временно неподконтрольные украинской власти территории и участия в боевых действиях против Украины. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

«Оперативники спецслужбы установили личность переселенца из Луганской области, с которым по заданию "псевдоспецслужб" вышел на контакт в соцсети знакомый представитель НВФ с предложением присоединиться к террористической группировке, гарантируя большие заработки», – говорится в сообщении.

Также пресс-служба управления СБУ во Львовской области обнародовала переписку:

СБУ в очередной раз напоминает, что участие в НВФ предусматривает ответственность по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – до 15 лет лишения свободы.