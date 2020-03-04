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«Спецслужбы ЛНР» через соцсети вербовали переселенцев для участия в НВФ, – СБУ

04.03.20 18:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во Львовской области контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) установили, что представители «спецслужбы ЛНР» через социальные сети вербовали вынужденных переселенцев для возвращения на временно неподконтрольные украинской власти территории и участия в боевых действиях против Украины. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

«Оперативники спецслужбы установили личность переселенца из Луганской области, с которым по заданию "псевдоспецслужб" вышел на контакт в соцсети знакомый представитель НВФ с предложением присоединиться к террористической группировке, гарантируя большие заработки», – говорится в сообщении.

Также пресс-служба управления СБУ во Львовской области обнародовала переписку:

СБУ в очередной раз напоминает, что участие в НВФ предусматривает ответственность по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – до 15 лет лишения свободы.

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