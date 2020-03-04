В «ЛНР»: Рецидивист убил и ограбил женщину в бюро ритуальных услуг

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области задержан мужчина 1990 года рождения, подозреваемый в ряде преступлений, в том числе убийстве. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ЛНР», обнародованном сегодня, 4 марта.

Отмечается, что 24 января мужчина совершил разбойное нападение на один из магазинов в Стаханове (после переименования – Кадиевка), где в это время находилась одна девушка – продавец. «Я взял ее за левую руку правой рукой. Другой рукой я из кармана достал гранату. Не выдергивал чеку, так как знал, что она – боевая, чтоб никому не причинить вред. Я просто держал ее в поле зрения девушки. Я спросил у нее, где деньги. Она сказала, что денег нет, что деньги будут только после обеда», – говорит задержанный.

Денег в сейфе магазина действительно не оказалось, и он скрылся до приезда «полиции». После этого мужчина совершил тяжкое преступление в Брянке. ЧП произошло 9 февраля. «Он зашел в бюро ритуальных услуг и, угрожая ножом работнице учреждения, заставил ее снять с себя золотые украшения и отдать все деньги, которые имелись в наличии. Все это время преступник держал нож у горла женщины», – заявила представитель «МВД ЛНР».

«Она оттолкнулась ногами, или просто дернулась назад – я не понял, что конкретно это было. Она начала падать. Я держал ее одной рукой, хотел сделать короткий шаг вперед, чтобы поддержать ее, и сам зацепился. Получается, что мы упали вместе с ней. Когда я встал, понял, что девушка начала хрипеть. Я понял, что все плохо», – рассказал рецидивист.

Он забрал деньги и украшения у жертвы и скрылся с места преступления. От полученного ранения женщина скончалась.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube