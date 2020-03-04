«Еленовка – пусто в обе стороны»: Ситуация в пунктах пропуска днем 4 марта

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 4 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Андрей: «10:48. Горловка в Украину очередь от полиции»;
- Светлана: «12:49. Горловка в Бахмут, перед милицией пусто на 11:40. Перед паспортным 60 машин. Запуск 25-28 машин раз в 30 минут. Из Бахмута свободно».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Маргарита: «10:33. Машин 30 общей и 1 льгота на Каргилле»;
- Иван: «11:49. Каргилл в Украину 8 машин»;
- «kipish»: «12:42. Каргилл в Донецк "сквозняком". Общая 15 машин, льгота 0»;
- Сергей: «13:30. Каргилл в Украину. Пусто и пеших тоже нет»;
- «kipish»: «13:40. Каргилл в Украину 3 машины, тоже пролетом»;
- Ольга: «13:53. Каргилл в Украину 5 машин, льготы нет».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Валентина: «10:46. Новотроицк в сторону Волновахи. На нулевом сейчас, около 30-40 машин, там дальше пока не скажу»;
- «Oharkov»: «10:50. Еленовка пусто. На нуле в сторону Волновахи около 100 машин»;
- Сергей: «12:12. Сегодня из Донецка на автобусе выехал в 9:20 (по местному времени, – ред.) в сторону Новотроицка. В 12:38 менял электронный билет на бумажный на ж/д вокзале в Волновахе. Почти везде быстро, долго ждали автобус»;
- Дмитрий: «13:37. Новотроицк в Донецк. Две таможни за час проехал, в Донецк пусто. Еленовка на выезд пусто»;
- «NK»: «13:55. Час назад: Новотроицк в Донецк – пусто, Новотроицк в Мариуполь – 20 машин, "Перлына" – пусто, Еленовка – пусто в обе стороны».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.