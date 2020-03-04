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«Еленовка – пусто в обе стороны»: Ситуация в пунктах пропуска днем 4 марта

04.03.20 14:52
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 4 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Андрей: «10:48. Горловка в Украину очередь от полиции»;
  • Светлана: «12:49. Горловка в Бахмут, перед милицией пусто на 11:40. Перед паспортным 60 машин. Запуск 25-28 машин раз в 30 минут. Из Бахмута свободно».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Маргарита: «10:33. Машин 30 общей и 1 льгота на Каргилле»;
  • Иван: «11:49. Каргилл в Украину 8 машин»;
  • «kipish»: «12:42. Каргилл в Донецк "сквозняком". Общая 15 машин, льгота 0»;
  • Сергей: «13:30. Каргилл в Украину. Пусто и пеших тоже нет»;
  • «kipish»: «13:40. Каргилл в Украину 3 машины, тоже пролетом»;
  • Ольга: «13:53. Каргилл в Украину 5 машин, льготы нет».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Валентина: «10:46. Новотроицк в сторону Волновахи. На нулевом сейчас, около 30-40 машин, там дальше пока не скажу»;
  • «Oharkov»: «10:50. Еленовка пусто. На нуле в сторону Волновахи около 100 машин»;
  • Сергей: «12:12. Сегодня из Донецка на автобусе выехал в 9:20 (по местному времени, – ред.) в сторону Новотроицка. В 12:38 менял электронный билет на бумажный на ж/д вокзале в Волновахе. Почти везде быстро, долго ждали автобус»;
  • Дмитрий: «13:37. Новотроицк в Донецк. Две таможни за час проехал, в Донецк пусто. Еленовка на выезд пусто»;
  • «NK»: «13:55. Час назад: Новотроицк в Донецк – пусто, Новотроицк в Мариуполь – 20 машин, "Перлына" – пусто, Еленовка – пусто в обе стороны».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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