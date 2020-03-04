Доставляли быттехникой: В «ЛНР» заявили о ликвидации наркотрафика (Фото)

В «ЛНР» утверждают, что ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропных веществ, который был налажен с подконтрольной Украине территории. Об этом говорится в видеосюжете, обнародованном «МВД ЛНР» сегодня, 4 марта.

Отмечается, что метамфетамин, метадон, каннабис и соли на территории Алчевска и Луганска распространяли с помощью интернет-мессенджера «Telegram» двое мужчин – жители Алчевска 1990 и 1985 годов рождения. Подозреваемые задержаны. В ходе задержания один из них пытался скрыться на автомобиле, по которому открыли огонь, чтобы остановить.

В «полиции» утверждают, что в ходе обыска по месту жительства задержанных у них обнаружили и изъяли амфетамин, каннабис, метадон, экстази, электронные весы, а также оружие и боеприпасы. Также были изъяты мобильные телефоны, с перепиской, подтверждающей торговлю наркотиками, стартовые пакеты, которые использовались для создания «Qiwi-кошельков». Кроме того, были обнаружены фотографии с указанием геолокаций закладок наркотиков.

«Достоверно установлено, что психоактивные вещества в предметах различной бытовой техники поступали в ЛНР с территории Украины», – заявил «врио начальника ОБНОН МВД ЛНР» Антон Ромащенко.

Фото: скриншот видео YouTube

Мужчины арестованы, им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube