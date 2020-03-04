На Луганщине осужден участник «референдума» в поддержку «ЛНР»

На Луганщине осужден очередной участник «референдума» в поддержку «ЛНР». Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, житель Новопсковского района Луганщины обвинялся в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

«Указанное лицо, став членом так называемой "участковой избирательной комиссии", приняло участие в организации и проведении так называемого "референдума" по поддержке "акта о государственной самостоятельности ЛНР" на одном из участков Новопсковского района. Согласно отведенных ему функций во время проведения псевдореферендума, мужчина вместе с другими "членами избирательной комиссии" выдавал местным жителям бюллетени, контролировал процесс и порядок голосования», – говорится в сообщении.

«Новопсковский районный суд Луганской области признал гражданина виновным и, учитывая признание вины, способствование раскрытию преступления и изобличению других соучастников, назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком», – проинформировали в прокуратуре.