В Одессе и Запорожье разоблачили интернет-агитаторов «Л-ДНР»

В Одессе и Запорожье Служба безопасности Украины выявила очередных агитаторов, призывавших к захвату государственной власти и нарушению территориальной целостности страны. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, злоумышленники регулярно размещали на персональных страницах в запрещенных российских соцсетях деструктивные материалы.

«Агитаторы, в частности, призывали к свержению конституционного строя, пропагандировали идеи насильственной федерализации и выхода южных областей из состава Украины, поддерживали идею создания фейковой "Новороссии". Контент они получали из пропагандистских интернет-изданий страны-агрессора и сайтов боевиков так называемых "Л-ДНР"», – говорится в сообщении.

«Во время обысков по месту жительства фигурантов производств правоохранители обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с материалами, подтверждающие их противоправную деятельность», – информируют в СБУ.

Так, жителю Одессы сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Действия жителя Запорожья квалифицированы по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.