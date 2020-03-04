Минские соглашения: Лавров пожаловался на Украину Франции и Германии

Минские соглашения безальтернативны, а заявления украинской стороны по ряду пунктов противоречат этим договоренностям, о чем были извещены главы МИД Франции и Германии. Об этом в ходе пресс-конференции в Финляндии во вторник, 3 марта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает пресс-служба МИД РФ.

По данным ведомства, глава МИД РФ по итогам переговоров с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто обсудил выполнение Минских договоренностей по Донбассу.

«Подтвердили обоюдное согласие с необходимостью выполнять в полном объеме Минские договоренности. Мы рассказали о тех конкретных шагах, которые предпринимает Российская Федерация, чтобы добиться выполнения этого важнейшего документа, как там и предусмотрено, через прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском. Показали пагубность попыток вообще свернуть работу в рамках Контактной группы, где такой прямой диалог и ведется», – сказал Лавров.

«Россия в принципе в любом внешнеполитическом и в других вопросах выступает за то, чтобы выполнять то, о чем договорились. Это относится и к кризису на востоке Украины», – заявил российский дипломат.

Лавров также ответил на вопрос, как Россия оценивает заявления министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о «новой версии Минских соглашений». «Минские договоренности безальтернативны. Сегодня на переговорах мы это подтвердили. Они были утверждены резолюцией 2202 Совета безопасности ООН и тем самым стали частью международного права. Мы слышим множество конкретных идей, которые расшифровывают мысли Вадима Пристайко, включая заявление о том, что нужно разогнать органы власти в самопровозглашенных республиках, ввести войска ООН и взять весь периметр этих территорий под контроль, а уже потом проводить выборы, и многое другое. В том числе заявление руководства Украины о том, что они готовы вести диалог с жителями Донбасса, но не с теми, кого эти жители выбрали для того, чтобы организовывать повседневную жизнь», – комментирует глава МИД РФ.

«Все, что я сказал, прямо противоречит конкретным положениям Минских договоренностей. Я направил уже не первое обращение министрам иностранных дел ФРГ и Франции Гайко Маасу и Жан-Иву Ле Дриану, как участникам Нормандского формата, с призывом не оставлять без реакции подобные провокационные заявления официальных лиц Киева. К сожалению, пока наши партнеры по Нормандскому формату в этом смысле бездействуют», – заявил Лавров.

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что введение миротворцев на Донбасс не предусмотрено Минскими договоренностями, поэтому резолюцию РФ, внесенную в ООН, можно трактовать как нарушение «Минска». Украинский дипломат подчеркнул, что в Минских договоренностях есть важный пункт относительно контроля участка украинско-российской границы на Донбассе, но в России предпочитают «забывать» о нем.