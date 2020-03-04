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В Украине добровольцы получили первые удостоверения участника боевых действий (Фото)

04.03.20 16:32
Фото: Facebook / Оксана Коляда
Фото: Facebook / Оксана Коляда

Сегодня, 4 марта, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Оксана Коляда вручила первые удостоверения участника боевых действий (УБД) членам добровольческих формирований. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Чуть меньше года назад, мы встречались с Анастасией Римар и Анной Демиденко (Общественная организация "Добровольці", – ред.). Это была очередная наша встреча по решению вопроса статуса участников боевых действий для добровольцев. Тогда министерство было только на бумаге, а из сотрудников была только министр. Перед нам был непреодолимый забор, который в течение 4 лет никто не мог преодолеть. Не хватало политической воли, настойчивости, знаний лоббистских инструментов и многое. Заканчивается 6-й год войны. Сегодня мы чтим добровольцев, вручая им статус участника боевых действий», – написала она.

По информации министра, удостоверения УБД получили:

  1. Долинский Павел Анатольевич, ДУК (Добровольческий украинский корпус).
  2. Полонников Виталий Васильевич, ДУК.
  3. Приймак Екатерина Андреевна, ДУК.
  4. Рыбальченко Олег Игоревич, ОУН (Организация украинских националистов).
  5. Фундурат Никита Андреевич, ДУК.
  6. Андрушечко Владимир Ростиславович ДУК/УДА.
  7. Личко Тарас Владимирович, ОУН/УДА.
  8. Мусяк Владимир Игоревич (Пират), УДА (Украинская добровольческая армия).
  9. Снисар Александр Викторович, ДУК.
  10. Збанатский Дмитрий Сергеевич, ОУН.
  11. Гергерт Андрей Любомирович (Червень), УДА.

«Этим Героям мы вручили первые УБД. В работе комиссии еще более сотни пакетов документов. Этот процесс уже не остановить. Мы знаем, что есть вопрос об определении статуса УБД для погибших добровольцев. Таких – немного. Но мы доведем и эту работу до конца», – резюмировала Оксана Коляда.

Фото: Facebook / Оксана Коляда

Напомним, правительство Украины определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольческих формирований. Принцип подачи документов для получения статуса УБД добровольцам можно найти по ссылке.

Как сообщалось ранее, в МинВВОТ ожидают, что более трех тысяч добровольцев обратятся в ведомство и получат статус УБД.

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