В Украине добровольцы получили первые удостоверения участника боевых действий (Фото)

Сегодня, 4 марта, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Оксана Коляда вручила первые удостоверения участника боевых действий (УБД) членам добровольческих формирований. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
«Чуть меньше года назад, мы встречались с Анастасией Римар и Анной Демиденко (Общественная организация "Добровольці", – ред.). Это была очередная наша встреча по решению вопроса статуса участников боевых действий для добровольцев. Тогда министерство было только на бумаге, а из сотрудников была только министр. Перед нам был непреодолимый забор, который в течение 4 лет никто не мог преодолеть. Не хватало политической воли, настойчивости, знаний лоббистских инструментов и многое. Заканчивается 6-й год войны. Сегодня мы чтим добровольцев, вручая им статус участника боевых действий», – написала она.
По информации министра, удостоверения УБД получили:
- Долинский Павел Анатольевич, ДУК (Добровольческий украинский корпус).
- Полонников Виталий Васильевич, ДУК.
- Приймак Екатерина Андреевна, ДУК.
- Рыбальченко Олег Игоревич, ОУН (Организация украинских националистов).
- Фундурат Никита Андреевич, ДУК.
- Андрушечко Владимир Ростиславович ДУК/УДА.
- Личко Тарас Владимирович, ОУН/УДА.
- Мусяк Владимир Игоревич (Пират), УДА (Украинская добровольческая армия).
- Снисар Александр Викторович, ДУК.
- Збанатский Дмитрий Сергеевич, ОУН.
- Гергерт Андрей Любомирович (Червень), УДА.
«Этим Героям мы вручили первые УБД. В работе комиссии еще более сотни пакетов документов. Этот процесс уже не остановить. Мы знаем, что есть вопрос об определении статуса УБД для погибших добровольцев. Таких – немного. Но мы доведем и эту работу до конца», – резюмировала Оксана Коляда.
Напомним, правительство Украины определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольческих формирований. Принцип подачи документов для получения статуса УБД добровольцам можно найти по ссылке.
Как сообщалось ранее, в МинВВОТ ожидают, что более трех тысяч добровольцев обратятся в ведомство и получат статус УБД.