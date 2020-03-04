В Украине добровольцы получили первые удостоверения участника боевых действий (Фото)

Сегодня, 4 марта, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Оксана Коляда вручила первые удостоверения участника боевых действий (УБД) членам добровольческих формирований. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Чуть меньше года назад, мы встречались с Анастасией Римар и Анной Демиденко (Общественная организация "Добровольці", – ред.). Это была очередная наша встреча по решению вопроса статуса участников боевых действий для добровольцев. Тогда министерство было только на бумаге, а из сотрудников была только министр. Перед нам был непреодолимый забор, который в течение 4 лет никто не мог преодолеть. Не хватало политической воли, настойчивости, знаний лоббистских инструментов и многое. Заканчивается 6-й год войны. Сегодня мы чтим добровольцев, вручая им статус участника боевых действий», – написала она.

По информации министра, удостоверения УБД получили:

Долинский Павел Анатольевич, ДУК (Добровольческий украинский корпус). Полонников Виталий Васильевич, ДУК. Приймак Екатерина Андреевна, ДУК. Рыбальченко Олег Игоревич, ОУН (Организация украинских националистов). Фундурат Никита Андреевич, ДУК. Андрушечко Владимир Ростиславович ДУК/УДА. Личко Тарас Владимирович, ОУН/УДА. Мусяк Владимир Игоревич (Пират), УДА (Украинская добровольческая армия). Снисар Александр Викторович, ДУК. Збанатский Дмитрий Сергеевич, ОУН. Гергерт Андрей Любомирович (Червень), УДА.

«Этим Героям мы вручили первые УБД. В работе комиссии еще более сотни пакетов документов. Этот процесс уже не остановить. Мы знаем, что есть вопрос об определении статуса УБД для погибших добровольцев. Таких – немного. Но мы доведем и эту работу до конца», – резюмировала Оксана Коляда.

Фото: Facebook / Оксана Коляда

Напомним, правительство Украины определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольческих формирований. Принцип подачи документов для получения статуса УБД добровольцам можно найти по ссылке.

Как сообщалось ранее, в МинВВОТ ожидают, что более трех тысяч добровольцев обратятся в ведомство и получат статус УБД.