Добыча угля на госшахтах Украины снизилась вдвое, – Минэнерго

На государственных шахтах Украины добыча угля уменьшилась почти вдвое, в то же время дотация на 1 тонну угольной продукции возросла почти в 3,7 раза. Такие данные опубликовало Министерство энергетики и защиты окружающей природной среды в Facebook.

«На государственных угольных предприятиях Украины в период с 2016 по 2019 годы добыча уменьшилась почти вдвое: с 6,7 млн т до 3,5 млн т, а дотация на 1 тонну угольной продукции возросла почти в 3,7 раза – с 246 грн на 1 тонну в 2016 году – до 908 грн на 1 тонну в 2019 году», – говорится в сообщении.

В Минэнерго отмечают, что в ближайшее время в мире ожидается существенное снижение темпов роста добычи вследствие сокращения среднегодового спроса на уголь на европейских рынках. Основными мировыми производителями угля являются: Китай, США, Австралия, Индонезия, Индия, Россия.

«Примечательно, что добыча угля в развивающихся странах за последние 10 лет продолжает расти, в то же время развитые страны постепенно сокращают производство и потребление угля», – добавили в министерстве.

Кроме того, большое падение использования угля ожидается и в США в результате перевода более 30% ТЭС на природный газ. Кроме того, снижение цен на уголь влияет на производителей во всем мире, заставляя сокращать инвестиции в угольную отрасль.

Также Минэнерго приводит прогноз Международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA), согласно которому доля угля в конечном мировом энергопотреблении к 2050 году должна сократиться в 3 раза от уровня 2015 года за счет увеличения в потреблении возобновляемых источников энергии и замещения угля электрической энергией.