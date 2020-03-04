Верификация: Украинцев заставят вернуть 27 млн грн «лишних» субсидий и соцвыплат

Министерство финансов Украины в 2019 году проверило 24,5 млн льготников, получателей субсидий и соцвыплат. У половины из них обнаружили несоответствия, которые ставят под сомнение правомерность получения выплат, передает «Украинская правда».

По информации Минфина, в 2019 году верификацией было охвачено 8,8 млн получателей жилищных субсидий и членов их семей, 10,2 млн льготников и членов их семей, 5,5 млн получателей пособий и членов их семей. Всего по результатам верификации Минфином подготовлено 12,9 млн рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты, для дополнительной проверки информации, содержащей несоответствия.

«Только за октябрь 2019 года было подтверждено 14 тыс. 737 случаев неправомерных выплат на сумму 27,4 млн грн, которая подлежит возврату в бюджет», – отметили в Минфине. В частности, должны быть возвращены в бюджет 13,7 млн грн субсидий, 2,6 млн грн льгот и 11,1 млн грн соцпомощи.

Отмечается, что основные нарушения, которые были выявлены во время проверки получателей субсидий и соцвыплат, это: наличие у льготников незадекларированного недвижимого имущества, транспортных средств, земельных участков, осуществление ими ценных покупок или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тыс. грн.

Кроме того, установлены случаи предоставления льгот, начислений и выплаты пособий и субсидий умершим гражданам.

В Минфине уточнили, что проверки начислений осуществляются на основании закона «О верификации и мониторинге государственных выплат», ст. 7 которого предусматривает отмену неправомерных выплат, а также меры по возврату и/или взысканию сумм неправомерно полученных средств.

«Верификация выплат осуществляется в информационно-аналитической платформе путем проведения анализа и сравнения параметров информации, полученной по каждому получателю государственной выплаты. Проверки осуществляются автоматизировано по разработанным методикам и алгоритмам», – добавили в ведомстве.

В случае выявления нарушения Минфин предоставляет органам, осуществляющим государственные выплаты, рекомендации для проведения дополнительной проверки. В таких рекомендациях указываются типы выявленных нарушений.

Решение о прекращении или приостановлении выплаты принимается исключительно органом, осуществляющим государственные выплаты.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова (фракция «Слуга народа») ранее заявила, что в Украине будет создана специальная программа по верификации социальных выплат, которая будет сравнивать данные о полученных гражданами выплатах по различным реестрам.