Искусство в подарок: Фонд Рината Ахметова сделал сюрприз воспитаннице Мариупольского центра опеки

Проект «Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила» Фонда Рината Ахметова помогает подросткам из интернатов раскрыть в себе таланты, ставить цели и достигать их. Своим постоянным участникам Фонд дарит особый подарок в виде сертификата на мастер-класс. Первой мотивационный подарок нового сезона «Твоей суперсилы» получила 8-классница Юля Ермакова из Мариупольского центра опеки, сообщает пресс-служба Фонда.

«Юля Ермакова – постоянная участница проекта. На наших предыдущих тренингах девочка трижды в своей анкете указала мечту – стать парикмахером. Нам понравилось, что у нее была особая мотивация – нести красоту в мир. Когда мы в прошлый раз были в Мариупольском центре опеки, то заметили, как красиво заплетены волосы у многих девочек и узнали, что эта красота – результат стараний Юли Ермаковой. Так что ребенок уже сейчас потихоньку реализует свою мечту. А мечты должны сбываться, потому Фонд Рината Ахметова организовал для ребенка мастер-класс в самом известном учебном центре парикмахерского дела Мариуполя. Подарок поможет Юле добиться успеха в профессии, которую она выбрала», – говорит менеджер проектов и программ Фонда Оксана Ищук.

Амбассадор Фонда, телеведущий Максим Сикора привез Юлю в учебный центр, где ее ожидали парикмахер и модель.

«Мне было очень приятно быть частью такого замечательного проекта и помочь Юле приблизиться к своей мечте. Тем более что наша профессия очень многогранна. Она основывается не только на работе мастера с клиентом, а еще дает возможность в дальнейшем преподавать и передавать свои знания другим, в частности молодому поколению», – рассказала Алена Жилякова, руководитель учебного центра парикмахерского дела.

«Я уже сейчас могу заплетать косички разных видов, и если мне покажут, быстро учусь. А вот укладку профессионально я еще не делала, может, потому, что своей плойки у меня пока еще нет. Мне было очень интересно смотреть, как работают в настоящем салоне, где есть настоящие модели. Мне очень понравилось, спасибо большое!», – поделилась Юля.

«Благодаря проекту "Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила" я уже второй раз за год прикасаюсь к мечте ребенка. В прошлый раз Фонд подарил участнице проекта экскурсию на станцию "скорой помощи". В этот раз – мастер-класс девочке, которая с семи лет мечтает стать парикмахером. Я видел, с какими горящими глазами она делала свою первую укладку для настоящей профессиональной модели. В целом, я думаю, это прекрасный формат для того, чтобы дети могли на полшага зайти в свое будущее», – говорит амбассадор Фонда, телеведущий Максим Сикора.

Первые мотивационные встречи состоялись в декабре 2018 года. Тогда воспитанники пяти интернатных учреждений Донецкой области учились находить свои таланты. Получали знания о том, как выбрать профессию и проходили профориентационные тесты. Пробовали себя в пяти популярных и востребованных профессиях.