Международный аудит ПФУ: Министр рассказала подробности

Министерство социальной политики Украины планирует провести независимый международный аудит Пенсионного фонда Украины (ПФУ) с апреля по октябрь 2020 года. Об этом сегодня, 4 марта, сообщила глава ведомства Юлия Соколовская на своей странице в Facebook.

«Уже в этом апреле начнется аудит Пенсионного фонда, который планировался еще с 2017 года – с момента принятия соответствующего Закона! Он будет профессиональным, независимым и международным. Именно такой должна быть проверка учреждения с бюджетом почти 448 млрд грн, 5,3 млрд из которых идут на административные расходы. Цель аудита – понять реальное положение дел в Пенсионном фонде, чтобы в дальнейшем оптимизировать его работу», – заявила она.

По словам министра, уже сейчас Минсоцполитики завершает конкурс среди 4 компаний, которые подали свои финансовые и технические предложения по аудиту Фонда. «Каждая из этих компаний имеет превосходную репутацию и многолетний опыт как в Украине, так и за рубежом», – отметила Соколовская.

Так, это компании:

ООО «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young);

ООО «PwC Украина»;

Объединение компаний в составе «CIVITTA UAB» (Литва) (главный партнер), ООО «CIVITTA УКРАИНА» (Украина) и ООО «БДО» (Украина);

ООО «Эйч Эл Би Юкрейн» (HLB Ukraine).

Солоковская добавила, что по итогам проверки в Министерстве ожидают получить следующие данные:

оценка финансового состояния Пенсионного фонда;

оценка информационной системы Фонда;

рекомендации по оптимизации ситуации: как насчет законодательного поля, так и по административным расходам.

«Согласно графику, аудит должен начаться в апреле и продлится по октябрь», – резюмировала Юлия Соколовская.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал международный аудит ПФУ.