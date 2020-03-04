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Президент утвердил структуру плана обороны Украины

04.03.20 16:11
Владимир Зеленский / Фото из открытых источников
Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины. Соответствующий указ № 61/2020 опубликован на сайте Офиса главы государства.

Разработать сам план президент поручил Кабмину и силовикам.

«Согласно ч. 3 ст. 2 закона Украины "Об обороне Украины" постановляю: утвердить структуру плана обороны Украины. Кабинету министров Украины в установленном порядке обеспечить при участии Службы безопасности, Службы внешней разведки и Национального банка разработку плана обороны Украины в соответствии с утвержденной настоящим указом структурой и внести его на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины», – говорится в тексте указа.

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