Коронавирус: Есть ли польза от спиртосодержащих растворов

На сегодня в Украине зафиксирован один случай коронавирусной инфекции, еще 6 человек проверяют на наличие COVID-19, в том числе студента-медика из Черновцов, который приехал к родителям в Ровно. Его госпитализировали в в инфекционное отделение центральной городской больницы Ровно, пишут местные СМИ.

Заведующий эпидотдела Ровенского областного лабораторного центра Виктор Мороз дал несколько советов, как вести себя людям, чтобы минимизировать риск подхватить коронавирус в интервью «Суспільному».

Советы распространяются и на другие виды респираторных инфекций.

Паниковать не нужно никогда. Нужно просто соблюдать определенные простые правила:

В первую очередь – это мыть руки. Можно же рукой взяться за какие-то поручни, затем потереть глаза, нос – и вирус попадет в организм;

Если все же нет возможности, где помыть руки – носите с собой спиртовой дозатор – спиртосодержащий. Потереть нужно секунд тридцать – этого также будет достаточно, чтобы уничтожить вирус;

– этого также будет достаточно, чтобы уничтожить вирус; Если вы заболели, или если у вас какой-то легкое течение болезни и вы все же посещаете работу или еще какой-то коллектив, где много людей – надевайте маску. Если у вас маски нет, – старайтесь кашлять или чихать в одноразовую салфетку и ее выбрасывать. Или в локоть или одежду. Но если вы действительно заболели, то, желательно, сидите дома;

Как можно больше проветривайте помещения. Главное – больше быть на свежем воздухе, но избегайте скоплений людей;

Старайтесь не ездить общественным транспортом, а лучше пройдитесь пешком.

Эпидемиолог отметил, что маска напрямую не защитит. «100% она не защищает. Возможно, даст какой-то процент избежать, но вот смотрите: если вы маску наденете – у вас же глаза не закрыты», – пояснил Виктор Мороз.

Он также развенчал миф о пользе алкоголя для борьбы с вирусом. «Спиртосодержащий раствор, спирт, если потереть руки – да, он убивает вирус. Но если его принять внутрь – ну, это как бы для самоуспокоения. Но так, к сожалению или к счастью, он не убивает вирус», – сказал медик.

Ранее сообщалось, что во Всемироной организации здравоохранения (ВОЗ) посчитали, что для борьбы с коронавирусом ежемесячно требуется порядка 89 млн медицинских масок и около 76 млн пар медицинских перчаток.