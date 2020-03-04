Нам пустые саммиты не нужны: Лавров высказался о Нормандском формате

В России не видят смысла проводить очередные переговоры в Нормандском формате, пока не выполнены договоренности, достигнутые в Париже на прошедшей встрече лидеров «нормандской четверки». Об этом в ходе пресс-конференции в Финляндии во вторник, 3 марта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает пресс-служба МИД РФ.

«Наши французские и германские коллеги, по сути дела, ничего не делают для того, чтобы убедить своих украинских партнеров выполнить то, о чем договорились на Нормандском саммите в декабре 2019 года в Париже. Вместо этого на передний план они выдвигают как самоцель созыв еще одного саммита "нормандской четверки", независимо от того, будут выполнены предыдущие договоренности или нет», – сказал Лавров.

«Нам такие пустые саммиты ради саммита совершенно не нужны. Мы сказали об этом нашим партнерам. Они должны сконцентрироваться на том, чтобы украинская власть приступила к выполнению договоренностей о разведении сил и средств, о разминировании и, конечно же, о выполнении своей части политических реформ, прежде всего в том, что касается закрепления на постоянной основе специального статуса Донбасса», – заявил министр иностранных дел России.