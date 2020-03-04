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Китайский коронавирус мутировал около 150 раз: Ученые выделили два вида инфекции

04.03.20 18:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

С начала вспышки в Китае коронавирусной эпидемии ее возбудитель – вирус SARS-CoV-2 – мутировал около 150 раз. Об этом говорится в исследовании группы китайских ученых, которое было опубликовано 3 марта в журнале National Science Review, сегодня, 4 марта, сообщает «Сегодня. ua».

Так, проанализировав 103 доступных генома коронавируса, исследователи обнаружили в них 149 изменений, что противоречит словам главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отсутствии существенных изменений в ДНК вируса.

Согласно последнему исследованию, большинство мутаций случились в последнее время, что позволило выделить два подтипа вируса:

  • S-коронавирус (30% случаев) – изначальная, менее агрессивная форма SARS-CoV-2. Его низкую распространенность связывают со слабым селективным давлением;
  • L-коронавирус (70%) – более агрессивен и распространяется быстрее. Этот подтип чаще встречался на ранних этапах вспышки в Ухане, но к началу января его частота снизилась.

Авторы исследования признают, что их данные все еще являются весьма ограниченными. Для дальнейшего анализа и лучшего понимания требуется больше геномных и эпидемиологических данных, а также информация о клинических симптомах пациентов с SARS-CoV-2.

Напомним, что накануне коронавирус обнаружили и в Украине – житель Черновцов подхватил инфекцию во время поездки в Италию с супругой. У его жены пока что симптомов болезни не наблюдается.

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