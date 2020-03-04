В Мариуполе 15-метровое дерево упало на территорию детсада

В Мариуполе (Донецкая обл.) на территории детского садика № 19 упало старое 15-метровое дерево. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-служба горсовета.

Уточняется, что спасательная аварийно-водолазная служба Мариупольского городского совета получила сообщение от контакт-центра об угрозе безопасности мариупольцев в Кальмиусском районе.

Мобильная аварийно-спасательная группа оперативно выехала на место происшествия. В кратчайшие сроки аварийное дерево было убрано и распилено. Кризисная ситуация устранена.

«Для нас важна безопасность мариупольцев. Выполняем работу повышенной опасности. Есть вся необходимая техника и оборудование для выполнения работ, например, на высотах», – отметил начальник Спасательной аварийно-водолазной службы Александр Татай.