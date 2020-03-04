В Мариуполе на взятке попались чиновники Госпродпотребслужбы

В Мариуполе должностные лица Госпродпотребслужбы Украины разоблачены во время получения взятки. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, на «горячем» попались работники Управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области.

«Начальник управления, вступив в преступный сговор с главным специалистом, требовали и получили от предпринимателя г. Мариуполя неправомерную выгоду в виде денежных средств. За 1 000 долл. должностные лица пообещали ускорить предоставление карантинных сертификатов на партию зерна в 300 тонн без проведения обязательного отбора продукции для проведения экспертных исследований», – говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники были разоблачены во вторник, 3 марта во время получения взятки. «Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, по завершению которых будут решаться вопросы по задержанию чиновников в порядке ст. 208 УПК Украины, сообщении о подозрении, избрании меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей», – проинформировали в прокуратуре.