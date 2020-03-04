Вступил в «МГБ ДНР»: Освобожденного из плена подозревают в пытках украинцев

Одному из освобожденных в декабре 2019 года из плена «Л-ДНР» гражданину Украины сообщено о подозрении в пытках заложников, удерживаемых в тюрьмах «ДНР». Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Этот гражданин во время пребывания в тюрьме так называемого "МГБ ДНР" на территории бывшего завода "Изоляция", что в Донецке, добровольно вступил в состав указанного незаконного вооруженного подразделения. Совместно с другими участниками НВФ он применял физическое насилие и пытал своих же сограждан, как гражданских лиц, так и пленных военнослужащих ВСУ, которые содержались в этих застенках», – говорится в сообщении.

«Доказательная база собрана в результате проведенных допросов потерпевших, а также благодаря слаженной работе прокуроров, следователей и оперативных сотрудников контрразведки СБ Украины получены доказательства совершения им особо тяжких преступлений», – информируют в СБУ.

По данным ведомства, во время проведения обыска по месту жительства злоумышленника обнаружили и изъяли вещи, предметы и документы, подтверждающие его участие в незаконных вооруженных формированиях «ДНР». Мужчина задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается.