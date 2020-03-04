«Мариуполь» с крупным счетом обыграл «Ворсклу»

В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня азовцы в матче 21-го тура чемпионата Украины сыграли с полтавской «Ворсклой». Игра состоится на стадионе имени В. С. Бойко.
Пресс-служба ФК «Мариуполь» сообщила итоги встречи:
«Мариуполь» – «Ворскла» – 3:0.
Голы: Мишнев, 32-пенальти (1:0). Топалов, 47 (2:0). Чоботенко, 80 (3:0).
Предупреждения: Мишнев, 35, Муравский, 77, Игнатенко, 84 – Альюн, 53, Васин, 70, Кане, 76.
Удаление: Муравский, 90.
«Мариуполь»: Гальчук, Чоботенко, Яворский, Муравский, Полегенько, Игнатенко, Чех, Корниенко, Мишнев, Топалов (Танковский, 73, Федорчук, 78), Кулаков (Фомин, 63).
Запасные: Поспелов, Тищенко, Горбунов, Чурко.
Гл. тренер – Александр Бабич.
«Ворскла»: Ризнык, Сапай (Ребенок, 46), Чеснаков, Пап Альюн, Кане, Пердута, Луизао, Пуцлин, Шехич, Степанюк (Васин, 46), Кулач (Артур, 58).
Запасные: Ткаченко, Мартыненко, Баенко, Якубу.
Гл.тренер –Юрий Максимов.
Арбитр – Александр Дердо (Черноморск).
Ассистенты – Михаил Маланчук (Черновцы), Дмитрий Козорезов (Одесса).
Четвертый арбитр – Александр Шандор (Львов).
Наблюдатель арбитража – Сергей Цымбал (Житомир).
4 марта. Мариуполь. Стадион имени В.С.Бойко. 689 зрителей.
Статистика матча (в скобках – первый тайм):
Удары: 4 (2) – 4 (2);
Удары в створ: 7 (2) – 3 (1);
Угловые: 8 (5) – 5 (2);
Вне игры: 0 (0) – 0 (0).