Переселенцы в Черновицкой области хотят превратить заброшенное общежитие в дом своей мечты

В городе Сторожинец (Черновицкая обл.) переселенцы хотят превратить заброшенное общежитие в дом своей мечты. Об этом сообщает пресс-служба Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния»).

Так, в городе уже более 10 лет пустует пятиэтажный дом бывшего общежития местного колледжа. В этом же городе живут 15 семей переселенцев из Донбасса. «С одной стороны здание, которое неумолимо разрушает время и природа, с другой – семьи, которые нуждаются в жилье. Долгое время на потенциальную возможность, которая логически вытекает из этих двух фактов, местные власти не обращали внимание. Пока инициативная группа переселенцев не обратилась к депутатам городского совета с предложением переоборудовать здание общежития для проживания переселенцев», – говорится в сообщении.

Такая идея возникла у переселенки из Донецкой области, главы Общественной организации «Ми з України» Юлии Калашниковой после участия в тренинге по адвокации для ВПЛ. На тренинге Юлия услышала о государственной программе по финансированию временного жилья, по которой государство может выделить 70% от необходимой суммы на ремонт или строительство такого жилья для ВПЛ. Остальные 30% должны найти в громаде. «Мы предложили сделать из этой заброшенной постройки жилье для переселенцев и других категорий граждан, которые в нем нуждаются. Общежитие имеет 38 квартир. Этого хватит не только нам, переселенцам, но и участникам боевых действий, которым также нужно жилье», – объяснила Калашникова.

Была создана инициативная группа из переселенцев, которая организовала и провела круглый стол с участием представителей городской власти. На мероприятии переселенцы обратились к главе Сторожинецкой ОТГ Николаю Карлийчуку с предложением создать фонд временного жилья для ВПЛ, на что он предложил сделать его на базе общежития и дал распоряжение о начале работы в этом направлении.

Далее подготовили обращение к местным депутатам с просьбой поддержать идею. Горсовет проголосовал «за» и направил уже свое обращение в областной совет. Там же должны принять решение о постановке на баланс общежития. Сейчас это здание находится на балансе Министерства образования и науки Украины. В министерстве не против передать общежитие громаде, но только после соответствующего решения Черновицкого облсовета.

«Проблема в том, что многие переселенцы даже не знают о такой возможности, как временное жилье. В случае с громадой Сторожинца, хватило простого обращения в горсовет от инициативной группы, чтобы запустить процесс. Получить средства по программе 70 на 30 реально. Более того, чем активнее громады будут подавать заявки на эту программу, тем больше центральная власть будет выделять на это средств в последующие годы», – отметила юрист Общественного холдинга «Группа влияния» Мария Красненко, которая помогала активистам Сторожинца готовить обращение.

Пока же инициативная группа переселенцев из Сторожинца готовит адвокационную кампанию для того, чтобы убедить депутатов областного совета поддержать идею общежития для переселенцев. Ближайшая сессия должна состояться в этом месяце.

Как сообщалось ранее, программа «70 на 30» предусматривает приобретение в коммунальную собственность квартир на вторичном рынке недвижимости. Затем данные квартиры по бальной системе распределяются между переселенцами, которые относятся к незащищенным и малообеспеченным категориям. В 2019 году по данному проекту для переселенцев в регионах приобрели более 80 квартир. При этом в МинВВОТ отмечают, что местные власти не активно участвуют в программе «70 на 30».

Если на 2019-года на данную программу выделялось 35 млн грн из госбюджета, то на 2020-й запланировано лишь 20 миллионов – этого хватит на покупку около 50 квартир. При этом от регионов уже получены заявки на 50 млн грн. Для эффективной реализации проекта на него в год нужно 100 млн грн.

По словам замминистра МинВВОТ Руслана Калинина, в течение 2017-2019 года по программе «70 на 30» около 700 семей-ВПЛ получили жилье на вторичном рынке, больше всего квартир было выдано в Мариуполе.