Зеленский: Мы каждый день делаем все для завершения войны на Донбассе

Курс Украины на евроинтеграцию и вступление в НАТО остается неизменным. Об этом, как сообщают «Донецкие новости», сегодня, 4 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на внеочередном заседании ВР.

Он поблагодарил международных партнеров за постоянную поддержку и отметил, что курс Украины остается неизменным. «Отдельно хочу обратиться к нашим международным партнерам. Мы очень ценим и благодарны за вашу постоянную поддержку. И наш курс остается неизменным. И для нас приоритеты неизменны ... Это и евроинтеграция, и вступление в НАТО ... И мы хотим и делаем все, каждый день, поверьте мне, для завершения войны на Донбассе, возвращения всех наших территорий, потому что это наша страна», – сказал Зеленский

«И мы будем дальше двигаться путем реформ во всех сферах. Курс Украины не является ошибочным. Есть отдельные ошибки, допущенные во время движения этим курсом. Да, бывает... Я скажу вам честно, мне не стыдно за наше правительство, но мы бы хотели им гордиться», – отметил президент.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады уволили Алексея Гончарука с поста премьер-министра во время внеочередного заседания сегодня, 4 марта.