Евро, доллары, гривны: На КПВВ Донбасса у граждан продолжают изымать средства, которые они пытаются провезти с нарушениями

На Донбассе граждане не оставляют намерения переместить наличные через линию разграничения с нарушениями. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает пресс-служба оперативно-военного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Так, вчера пограничники совместно с сотрудниками ГФС обнаружили валютных «дельцов». Граждане пытались переместить через линию разграничения 5 400 долларов США в КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) и 2 025 евро в КПВВ «Марьинка» (Донецкая обл.).

А уже сегодня, общая обзорная группа пограничников и работников ГФС в КПВВ «Станица Луганская» обнаружила украинца, который в личных вещах скрыл 94 тыс. грн. Деньги должны были попасть на контролируемую территорию Украины.

Средства были изъяты в установленном порядке представителями ГФС, а на правонарушителей составлен админпротокол по ст. 204-3 КУоАП.

Пограничники напоминают, что согласно законодательству Украины, установлены ограничения на перемещения средств через линию разграничения, а также данное деяние влечет за собой административную ответственность в виде наложения штрафа в размере от 170 до 1700 грн с конфискацией товара, а в случае повторного совершения правонарушения, размер штрафа составит 3 400 грн.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе граждане пытались незаконно переместить через КПВВ Донбасса валюту на сумму почти 740 тыс. грн.