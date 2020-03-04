Не распространяйте панику: В соцсетях обсуждают, требуют ли маски на КПВВ на Донбассе

В связи с ситуацией по распространению коронавируса и усиленными проверками на контрольно-пропускных пунктах въезда / выезда (КПВВ) на Донбассе люди обеспокоены различными слухами. В частности, в социальных сетях делятся информацией о том, требуют ли маски при пересечении КПВВ.

Так, люди, пересекающие КПВВ, рассказывают о своем личном опыте и об услышанных от других историях:

Катрин: «Сидела вчера с бабками в очереди к врачу и бабки долго и упорно мусолили тему масок на блокпостах. Что нужно иметь 4 маски одну на себе и три в запасе. Понимаю что это бред. Но они даже в моей голове посеяли сомнения. Это же неправда? А еще они говорили что маска должна быть именно синяя из аптеки, что марлевая не подойдет там типа нет какого-то специального слоя»;

Антон: «Вчера маски на Марьинке не требовали, ни на одном человеке в машинах на модулях их не заметил. Температуру меряют символически, перед въездом в модули. Но водила пересказал историю одной дамы, которую она ему поведала. Значит, дама поехала на блокпост с 2-мя масками. Одна на ней, вторая запасная. Приехала, значит, на блокпост – поменяла первую на новую. Прошла паспортный контроль, после чего ее заставили снимать и менять на еще одну: мол, вы же могли за эти 5 минут стояния в очереди заразиться. Пропустили ли в итоге – не уточнил»;

Виктория – Антону: «Моя свекровь подобную историю немного иначе рассказывала. И как я поняла, ни один человек не знает лично того, у кого маску требовали. А всё как бы от "знакомых знакомых". И еще якобы на блокпосту под эту марку продают маски по 50 руб. Я не верю ни одному слову. Соседи в воскресение приехали в Донецк, никаких масок никто не требовал»;

Василий: «Бабки в очереди всегда всё знают лучше всех )))»;

Ирина: «Вчера приехали родители. На Александровском блокпосту только измерили температуру... О масках никто не спрашивал»;

Алла: «А на Волновахе без масок не пускают»;

Любовь: «Майорск – без масок»;

Лариса: «Из Волновахи в Донецк сегодня ехала – никаких масок, измерений и прочего по теме не было»;

Галина: «Муж сегодня ездил в Мариуполь и обратно, никто никаких масок не требовал»;

Кристина: «Вчера ездила в Волноваху через КП Новотроицкое, никто маски не требовал»;

Лилия: «Вчера пересекали б/п Еленовка – Новотроицкое. Никаких масок, халатов, измерений температуры и пр.».

Администратор одной из групп в социальных сетях, освещающей оперативную обстановку на КПВВ, призвал не разводить панику: «Люди, остановитесь! Ни на каких КПВВ не требуют ни маски, ни бахилы, ни, тем более, халаты!!! Даже температуру измеряют выборочно, судя по данным опроса. Не ведитесь на вбросы! Если будут изменения в правилах проезда КПВВ – мы обязательно информируем! Не распространяйте панику и слухи!».