Новым премьер-министром Украины стал Денис Шмыгаль

Народные депутаты проголосовали за кандидатуру Дениса Шмыгаля, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским на пост премьер-министра во время внеочередного заседания сегодня, 4 марта, сообщают «Донецкие новости».

За назначение Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины проголосовал 291 депутат.

В своем выступлении в Верховной Раде Шмыгаль сделал несколько заявлений. Прежде всего, он отметил, что будет выполнять задачи, поставленные предыдущему правительству президентом Зеленским.

Также он пообещал сократить зарплаты и премии чиновникам. «Есть расходы, которые мы должны сократить. Это касается и зарплат, и премий чиновников, в частности министров нового правительства, членов ряда наблюдательных советов и других чиновников», – сказал Шмыгаль.

По его мнению, укрепление гривны ударило по промышленности, при этом роста благосостояния украинцев не наблюдалось.

Он считает, что требуется увеличить социальные выплаты, для чего будет пересмотрен госбюджет.